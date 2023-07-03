Как защитить смартфон от перегрева в жару: 5 способов

Предупрежден - значит вооружен

Лето — пора, когда люди не спешат выходить на улицу. Пребывание на открытом солнце становится неприятным и вредным делом. Поэтому мы предпочитаем находиться в прохладных офисах, включая кондиционеры, и выходить на улицу лишь при необходимости или после наступления прохладных сумерек.

Вместе с людьми от жары страдают и их мобильные гаджеты. Не каждый обладатель смартфона осведомлен о методах защиты своего устройства от воздействия высоких температур. Есть пять ценных советов, которые помогут сохранить телефон в подобной ситуации, пишет itechua.

Как избежать перегрева смартфона

Не держите смартфон на прямом солнце. В этом случае перегрев может быть вызван и высокой окружающей температурой как на улице, так и в помещении. Используйте специальные чехлы, предназначенные для конкретных моделей смартфонов, и избегайте универсальных или низкокачественных вариантов. Избегайте запуска трудных игр, так как они могут вызвать перегрев. Ситуация может ухудшиться, если телефон одновременно заряжается и находится в условиях повышенной температуры окружающего воздуха, что негативно сказывается на состоянии смартфона. Чтобы избежать перегрева, не кладите смартфон на мягкие поверхности. Избегайте длительного размещения телефона на диванах, автомобильных сиденьях, стульях или кроватях. Заряжайте телефон при комнатной температуре, избегая жарких помещений. Перед подключением к зарядке закройте все активные приложения и программы.

Ранее мы рассказывали, почему телефон отключается сам по себе. Проблемой может быть не только механическое повреждение.