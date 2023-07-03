Как защитить смартфон от перегрева в жару: 5 способов
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Предупрежден - значит вооружен
Лето — пора, когда люди не спешат выходить на улицу. Пребывание на открытом солнце становится неприятным и вредным делом. Поэтому мы предпочитаем находиться в прохладных офисах, включая кондиционеры, и выходить на улицу лишь при необходимости или после наступления прохладных сумерек.
Вместе с людьми от жары страдают и их мобильные гаджеты. Не каждый обладатель смартфона осведомлен о методах защиты своего устройства от воздействия высоких температур. Есть пять ценных советов, которые помогут сохранить телефон в подобной ситуации, пишет itechua.
Как избежать перегрева смартфона
- Не держите смартфон на прямом солнце. В этом случае перегрев может быть вызван и высокой окружающей температурой как на улице, так и в помещении.
- Используйте специальные чехлы, предназначенные для конкретных моделей смартфонов, и избегайте универсальных или низкокачественных вариантов.
- Избегайте запуска трудных игр, так как они могут вызвать перегрев. Ситуация может ухудшиться, если телефон одновременно заряжается и находится в условиях повышенной температуры окружающего воздуха, что негативно сказывается на состоянии смартфона.
- Чтобы избежать перегрева, не кладите смартфон на мягкие поверхности. Избегайте длительного размещения телефона на диванах, автомобильных сиденьях, стульях или кроватях.
- Заряжайте телефон при комнатной температуре, избегая жарких помещений. Перед подключением к зарядке закройте все активные приложения и программы.
Ранее мы рассказывали, почему телефон отключается сам по себе. Проблемой может быть не только механическое повреждение.