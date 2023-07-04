Камера телефона может стать "окном" для шпиона: как понять, что за вами следят

Слежку через камеру телефона нетрудно вычислить

Смартфон стал неотъемлемой частью жизни подавляющего большинства людей, он "знает" о нас очень много, его память хранит море информации. Возникает закономерный вопрос, может ли кто-нибудь получить доступ к камере устройства и шпионить за нами.

Об этом рассказал портал itechua.

К сожалению, это не исключено — существует много вредоносных программ, которые дают возможность получать доступ и передавать конфиденциальную информацию, в частности, через камеру.

Такой вирус может попасть с файлом (документ, аудио, изображение). При его открывании программа активируется и получает доступ к камере.

Обычно программы для наблюдения собирают данные в рекламных целях, но могут применяться и для сбора информации о конкретном человеке. По словам эксперта Григория Пащенко, взломы девайсов конкретных людей в последнее время участились. Причины разные: работодатель хочет следить за сотрудником, муж за женой, сбор компромата.

В частности, появилось много приложений, якобы улучшающих фото или видео. Они с помощью камеры могут следить за пользователями и сливать изображения для анализа – личность пользователя, какие предметы его окружают – и применять эту информацию в рекламных целях.

Чтобы избежать слежки, Пащенко рекомендует закрывать камеры на девайсах специальными шторками или изолентой, а также пользоваться антивирусами. Также периодически нужно проверять список приложений, имеющих доступ к камере. Сложность в том, что вредоносные программы могут быть замаскированы, и в этом случае поможет только хороший антивирус.

В то же время, хотя слежка с помощью камеры на смартфоне может быть достаточно эффективной, такой способ сбора информации не используется широко, так как имеет важные минусы.

Во-первых, постоянная работа камеры очень быстро разряжает смартфон. Чтобы убедиться, что через ваш телефон за вами не шпионят, нужно проверить список энергоемких программ и если камеры там нет, то и опасности слежки тоже нет.

Во-вторых, у большинства пользователей интернет-трафик ограниченный, и прямая трансляция видео с одного устройства на другое быстро исчерпывает лимит.

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