Почему телефон быстро разряжается, когда им не пользуются: основные причины

Срок службы батареи зависит от ваших привычек.

Устали заряжать телефон несколько раз в день? Все просто — ваша батарея может быстро разряжаться, даже когда вы не пользуетесь телефоном, из-за некоторых функций, которые остаются включенными, даже если вы этого не замечаете. И не только.

Если батарея не работает весь день и быстро разряжается, это явление можно объяснить несколькими причинами, пишет портал santeplus. Подробнее — далее в материале.

Почему телефон быстро разряжается

Аккумулятор телефона

Когда наш телефон начинает быстро разряжаться, первое, что может быть, — это ухудшение состояния батареи. Если ваш телефон уже старенький, то, скорее всего, проблема именно в аккумуляторе.

Активированные функции

Bluetooth, Wi-Fi или GPS — это функции, потребляющие энергию. Если вы оставите их включенными без необходимости в течение дня, ваша батарея может разряжаться быстрее.

Яркость телефона

Яркость сильно потребляет энергию, особенно если она максимальная. Чем ярче экран вашего телефона, тем быстрее разряжается батарея.

Неисправное или неподходящее зарядное устройство

Если вы заметили быстрое или даже ненормальное падение уровня заряда батареи, проверьте зарядное устройство на наличие признаков износа.

Чрезмерные уведомления

Получение большого количества уведомлений в течение дня сокращает срок службы батареи, ведь они энергоемкие. Сообщения используют яркость и звук устройства, а иногда даже вибрацию. Все это потребляет энергию!

Приложения, работающие в фоновом режиме

Некоторые приложения могут продолжать работать в фоновом режиме, даже если вы не используете их напрямую. Это касается геолокации, VPN или антивируса.

Энергоемкие приложения

Перед установкой приложения на телефон важно проверить его энергопотребление. Некоторые приложения очень энергоемки и могут повлиять на автономность вашей батареи. Это касается и социальных сетей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить зарядку мобильного телефона. Лайфхаки пригодятся в случае, если ваше время будет ограничено.