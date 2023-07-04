Почему телефон быстро разряжается, когда им не пользуются: основные причины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Срок службы батареи зависит от ваших привычек.
Устали заряжать телефон несколько раз в день? Все просто — ваша батарея может быстро разряжаться, даже когда вы не пользуетесь телефоном, из-за некоторых функций, которые остаются включенными, даже если вы этого не замечаете. И не только.
Если батарея не работает весь день и быстро разряжается, это явление можно объяснить несколькими причинами, пишет портал santeplus. Подробнее — далее в материале.
Почему телефон быстро разряжается
- Аккумулятор телефона
Когда наш телефон начинает быстро разряжаться, первое, что может быть, — это ухудшение состояния батареи. Если ваш телефон уже старенький, то, скорее всего, проблема именно в аккумуляторе.
- Активированные функции
Bluetooth, Wi-Fi или GPS — это функции, потребляющие энергию. Если вы оставите их включенными без необходимости в течение дня, ваша батарея может разряжаться быстрее.
- Яркость телефона
Яркость сильно потребляет энергию, особенно если она максимальная. Чем ярче экран вашего телефона, тем быстрее разряжается батарея.
- Неисправное или неподходящее зарядное устройство
Если вы заметили быстрое или даже ненормальное падение уровня заряда батареи, проверьте зарядное устройство на наличие признаков износа.
- Чрезмерные уведомления
Получение большого количества уведомлений в течение дня сокращает срок службы батареи, ведь они энергоемкие. Сообщения используют яркость и звук устройства, а иногда даже вибрацию. Все это потребляет энергию!
- Приложения, работающие в фоновом режиме
Некоторые приложения могут продолжать работать в фоновом режиме, даже если вы не используете их напрямую. Это касается геолокации, VPN или антивируса.
- Энергоемкие приложения
Перед установкой приложения на телефон важно проверить его энергопотребление. Некоторые приложения очень энергоемки и могут повлиять на автономность вашей батареи. Это касается и социальных сетей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить зарядку мобильного телефона. Лайфхаки пригодятся в случае, если ваше время будет ограничено.