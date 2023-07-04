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Никогда не делайте это при зарядке смартфона: одна вредная привычка убьет батарею

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Заряжайте гаджет правильно
Заряжайте гаджет правильно. Фото Freepik

Если вы любите играть на смартфоне, пока он на зарядке, то у нас для вас плохие новости

Многие пользователи продолжают использовать мобильный телефон после того, как поставили его на зарядку. Эта вредная привычка не только может замедлить процесс подзарядки, а и убить аккумулятор смартфона.

Нельзя играть в игры на телефона во время зарядки, иначе батарее придет конец. Об этом пишет ресурс Gizchina.

Некоторые пользователи считают, что одновременная разрядка и зарядка аккумулятора повлияет на срок службы. Что на самом деле отразится на "жизни" батареи, так это внезапное повышение температуры. А именно это произойдет, если совместить игру на гаджете и его заряжание. Никогда не стоит заряжать смартфон и тут же включать игры – одни из самых "тяжелых" программ, нагружающих аккумулятор.

Зарядка смартфона сама по себе также приводит к тому, что устройство нагревается. Поэтому, если вы заряжаете и играете, то повышение температуры мобильного телефона удваивается. Помните, что такие действия испортят батарею вашего гаджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о не менее опасной ошибке при зарядке телефонов. Эксперты не рекомендуют оставлять смартфон в сети на всю ночь, чтобы тот зарядился.

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#Мобильный телефон #Смартфон #Зарядка #Телефон