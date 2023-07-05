Эта функция лишь разряжает телефон: что нужно отключить, чтобы сэкономить заряд

Некоторые не самые необходимые опции на iPhone пожирают энергию батареи

Вопрос, как продлить автономное время мобильного телефона, интересует многих пользователей. Смартфон может разряжаться по многим причинам, иногда заряд батареи может таять на глазах из-за функций, без которых легко обойтись.

Простой лайфхак поможет вашему iPhone оставаться заряженным дольше. Об этом передает ресурс Gizchina.

Суть лайфхака, который продлит время работы гаджета без подзарядки, очень проста: необходимо отключить тактильную обратную связь для клавиатуры. Всего одно это действие может продлить срок службы батареи вашего iPhone.

Так, отключение тактильной обратной связи для клавиатуры сэкономит заряд батареи. Все потому, что без этой настройки устройству не придется обеспечивать вибрацию или тактильную обратную связь при наборе текста.

Тактильная обратная связь при использовании клавиатуры потребляет много энергии аккумулятора. К счастью, эта опция не работает по умолчанию. Чтобы отключить настройку, выполните простой алгоритм:

Зайдите в "Настройки".

Откройте раздел "Звуки и тактильные ощущения".

Перейдите в "Обратная связь с клавиатурой".

Отключите опцию тактильной обратной связи, чтобы сэкономить заряд батареи.

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