Миф или правда: ученые ответили, действительно ли телефон лучше прикладывать лишь к левому уху

Разговаривая по телефону, в большинстве случаев человек будет держать его с той стороны головы, где находится "доминирующее" полушарие

Бытует мнение, что мобильный телефон при разговоре нужно прикладывать только к левому уху, якобы прикладывание к правому грозит опухолями мозга. Ученые провели исследование и поставили в этом вопросе точку.

Об этом пишет портал itechua.

Известно, что люди, как известно, делятся на правшей и левшей, причем первых значительно больше. Какая рука будет "рабочей", определяет полушарие, отвечающее за двигательную и речевую активность. У правшей это левое полушарие, у левшей – правое.

Как показали результаты исследования, разговаривая по телефону, в большинстве случаев человек будет держать его с той стороны головы, где находится "доминирующее" полушарие.

Причина проста и она совсем не в том, что так информация скорее достигнет "активного" полушария мозга — человеку так или иначе (за исключением использования гарнитуры) приходится занимать телефоном одну руку и бессознательно он стремится оставить свободной "рабочую". Правша — правую, а левша — левую.

В принципе, именно это и определяет привычку держать телефон при разговоре той или иной рукой — это вопрос удобства и не более того. Ученые провели исследование, которое показало, что никакой взаимосвязи между возникновением опухолей и тем, к какой стороне головы человек прикладывает телефон, нет.

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