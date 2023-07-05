Если не ограничить эту функцию, то телефон будет разряжаться мгновенно: простой лайфхак

Обратите внимание на то, как работают службы геолокации на вашем смартфоне

Мобильный телефон может разряжаться не только из-за популярных приложений, а и из-за некоторых функций. К примеру, не стоит давать каждой программе доступ к определению местоположения, иначе гаджет будет мгновенно терять заряд.

Чтобы продлить время работы смартфона без подзарядки, ограничьте работу служб геолокаций. О простом лайфхаке пишет Gizchina.

Пользователям необходимо определить, когда и как приложения могут получить доступ к местоположению. Настройка параметров служб определения местоположения поможет сэкономить заряд батареи. Ограничьте количество приложений, у которых есть постоянный доступ к вашему местоположению.

Чтобы сэкономить заряд батареи, настроив службы геолокации, выполните несколько простых шагов. Так, откройте "Настройки", выберите параметр "Конфиденциальность", а затем нажмите "Службы геолокации". Вы увидите список всех приложений на вашем устройстве, которые запросили доступ к вашему местоположению.

Теперь вы можете настроить параметры для каждого приложения. Обычно смартфоны предлагают четыре возможных варианта. Первое и наилучшее решение — переключить доступ к местоположению на индикатор "Никогда". Это позволит максимально сэкономить заряд батареи.

Второй вариант — опция "Спросить в следующий раз". Так вы получите всплывающее окно в следующий раз, когда программа запросит доступ к геоданным.

Третий вариант — "При использовании приложения". Такая настройка дает возможность программе определять ваше местоположение только тогда, когда она открыта.

Индикатор "Всегда" позволит приложению получать доступ к вашему местоположению в любое время, независимо от того, открыто оно или закрыто. Такой выбор приведет к максимальному расходу заряда аккумулятора.

Добавим, что пользователи могут отключить службы определения местоположения для всех приложений одновременно, однако делать это не стоит. Важные приложения-навигаторы в таком случае не будут работать корректно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сэкономить заряд батареи на iPhone. Пользователям посоветовали отключить всего одну не самую необходимую функцию.