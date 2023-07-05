Отключение одной функции на смартфоне удержит заряд: полезный лайфхак для батареи

Иногда стоит деактивировать одну настройку, чтобы сохранить драгоценные проценты заряда на смартфоне

Вопрос, как увеличить время работы мобильного телефона без подзарядки, интересует многих пользователей. Заряд аккумулятора забирают популярные функции, как например службы геолокаций или же Bluetooth.

Если хотите, чтобы смартфон дольше оставался заряженным, воспользуйтесь полезным лайфхаком для батареи: ограничьте число приложений, у которых есть доступ к Bluetooth. Об этом передает Gizchina.

Так, запрет некоторым программам на использование Bluetooth продлит срок службы аккумулятора гаджета. Помните, что некоторые приложения могут использовать Bluetooth в фоновом режиме, что приводит к разрядке телефона.

Важно убедиться, что никакое скрытое приложение не подключается к Bluetooth без вашего разрешения и не разряжает батарею. Для этого проверьте, какие программы используют данную функцию. Просто перейдите в "Настройки", откройте "Конфиденциальность" и нажмите на опцию Bluetooth.

Кончено, теоретически можно запретить всем программам пользовать Bluetooth-соединением, однако это плохая идея. Ограничьте эту возможность лишь в тех случаях, когда Bluetooth действительно не требуется.

Деактивировать Bluetooth на телефоне – неплохой способ сэкономить заряд, но может быть неудобным. Если вы используете AirPods, Apple Watch и другие аксессуары, вам требуется эта опция.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего еще страдает батарея мобильного телефона. Одна частая привычка пользователей при зарядке "убивает" аккумулятор смартфона.