Что произойдет с телефоном, если пользоваться быстрой зарядкой каждый день

У быстрой зарядки много плюсов, однако есть и подводные камни

Многие пользователи предпочитают быструю зарядку мобильного телефона, ведь это весьма удобный способ пополнить батарею гаджета. Однако злоупотреблять этой функцией не стоит, иначе есть риск сократить "жизнь" аккумулятору.

Если использовать быструю зарядку смартфона каждый день, то батарея устройства износится быстрее. Об этом говорится в материале Gizchina.

Если к вашему смартфону подходит зарядное устройство мощностью 40 Вт или выше, важно не использовать его каждый день. Не все пользователи знают, что эта привычка может значительно ухудшить состояние батареи всего за первый год использования.

Чтобы избежать быстрого "старения" аккумулятора, стоит иметь дополнительное, более медленное зарядное устройство, которое можно использовать, к примеру, для подзарядки гаджета ночью. Тогда как быстрое зарядное устройство оставьте на случай, когда вам реально потребуется мгновенно возобновить запас энергии. Помните, что использование быстрой зарядки каждый день может увеличить нагрузку на аккумулятор, что приведет к его более скорому износу.

Ранее "Телеграф" рассказывал об основных правилах зарядки смартфона. Один из важных вопросов касается порта и розетки: важно знать, что следует подключать первым.