Как распознать, что ваш телефон уже старенький: 5 "звоночков"

Устройству пора на пенсию

Проблемы, связанные с использованием устаревших мобильных телефонов, являются стандартными, однако всегда вызывают дискомфорт. Некоторые люди предпочитают обновлять свои смартфоны ежегодно, в то время как другие настолько привязаны к своему гаджету, что испытывают трудности при переходе к новому телефону, к которому им приходится долго привыкать.

Вот пять основных признаков, которые свидетельствуют о необходимости замены старого смартфона. Как пишет itechua, производительность устройства зависит от состояния аккумулятора, объема внутренней памяти и работоспособности приложений.

Батарея перестала держать заряд

По мере приближения к концу срока службы батареи, автономность значительно снижается. Появляется необходимость частой перезарядки. Разумеется, можно приобрести новую батарею, но это будет лишь временным решением.

Внутренняя память постоянно переполняется

По мере того как телефон стареет, возникает проблема недостатка свободного пространства для сохранения новых файлов. Есть возможность провести очистку ненужных файлов на диске, но это лишь временное решение проблемы.

Системные сбои и зависание

Уровень требований к ПО и приложениям растет быстро, и в конечном счете ваш телефон начнет проявлять проблемы при запуске как установленных ранее, так и новых программ.

Несовместимость с новыми приложениями

Регулярные обновления ПО являются неотъемлемой частью, однако не все устройства способны справиться с такими изменениями. В конечном итоге возникнут проблемы при установке новых приложений.

Устаревшая камера

Если при покупке вашего смартфона он считался лучшим в категории с камерой, то со временем его фотографии перестанут быть идеальными. Всегда существует конкуренция, поэтому появляется значительно более продвинутая модель, сменяющая предыдущую хорошую.

Добавим, что при неправильных действиях во время зарядки можно повредить аккумулятор телефона. Ранее "Телеграф" писал, как грамотно продлить жизнь батареи смартфона.