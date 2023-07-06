Как сделать так, чтобы батарея телефона работала максимально долго: эффективные хитрости

Вместо того, чтобы ложиться спать с включенным смартфоном, зарядите его вечером

Если ваш телефон часто разряжается, это означает, что вы склонны чрезмерно использовать емкость аккумулятора. Чтобы продлить автономность ваших мобильных устройств, важно следовать некоторым советам, которые увеличат продолжительность жизни вашего гаджета.

Некоторые пользователи думают, что полная зарядка смартфона может продлить срок службы его батареи, однако это совсем не так, пишет santeplus. Вместо того чтобы оптимизировать производительность телефона, такая зарядка может фактически снизить ее.

Именно по этой причине рекомендуется не ждать, пока зарядка достигнет 100%, так как это может сократить срок службы вашего устройства. Чтобы увеличить его автономность, подождите, пока питание вашего телефона не достигнет уровня от 40 до 80%.

Также, чтобы избежать быстрой разрядки аккумулятора вашего смартфона и, следовательно, увеличения его автономности, обязательно отключите Bluetooth, подключенные часы или Wi-Fi, если вы их не используете.

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярных мифах о зарядке мобильных телефонов. А еще мы писали о главных виновниках быстрой разрядки смартфона.