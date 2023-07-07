Эти ошибки "убивают" батарею вашего телефона: многие зря не обращают на это внимание

Это нужно знать, чтобы продлить срок службы телефона

Чтобы избежать неприятностей, связанных с батареей вашего мобильного телефона, и максимально эффективно использовать гаджет в своих целях, важно обращать внимание на некоторые моменты во время зарядки своего устройства.

Как отмечает портал santeplus, важно избегать нескольких распространенных ошибок, которые кстати совершают многие пользователи. Перестаньте так делать, и вы защитите аккумулятор своего телефона и продлите срок его службы.

Ошибки, которых следует избегать при зарядке телефона

Садите телефон в 0

Ждать, пока аккумулятор разрядится, чтобы снова зарядить смартфон, — распространенная ошибка. Это, конечно, может случиться, но не должно быть привычкой. Эта практика может повредить аккумулятор и значительно сократить срок службы гаджета.

Заряжаете телефон до 100%

Точно так же не рекомендуется заряжать телефон до 100%. Хотя последствия этого жеста не очень важны, его все же лучше избегать.

Использование неподходящего зарядного устройства

Для зарядки телефона необязательно использовать зарядное устройство, входящее в комплект. Вполне возможно использовать сторонние зарядные устройства при условии, что они соблюдают силу тока оригинального.

Зарядка телефона от ноутбука

Другая распространенная ошибка — зарядка телефона от ПК. Как правило, USB-порт этого устройства поддерживает 0,5 А. Однако обычное зарядное устройство гарантирует 1 А при зарядке телефона.

Также не подвергайте телефон воздействию экстремальных температур, которые могут значительно повлиять на его работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярных мифах о зарядке мобильных телефонов. А еще мы писали о главных виновниках быстрой разрядки смартфона.