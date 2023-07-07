Динамик телефона нужно периодически чистить: 6 безопасных и действенных методов
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Динамик телефона может забиваться пылью и грязью
Современные телефоны давно перестали быть только средством коммуникации, например, скрытые возможности имеет встроенный в них фонарик. Однако наши гаджеты при всей своей технологичности страдают от пыли и грязи, за ними нужно ухаживать, периодически производя чистку.
О том, как очистить динамик телефона, рассказал портал itechua.
Сигналом, что динамик пора почистить является ухудшение качества звука. Перед очисткой необходимо отключить смартфон и снять с него чехол. Потом нужно протереть телефон сухой микрофибровой салфеткой. Существуют несколько способов почистить динамик.
Встроенная функция на смартфоне
При незначительных загрязнениях можно воспользоваться функцию очистки динамиков с помощью звука. В некоторых смартфонах она встроена изготовителем. Ее можно найти в настройках телефона, например в разделе "Расширенные". Также можно воспользоваться внутренним поиском по настройкам, введя слово "Динамик", или "Очистка динамика".
Приложения для чистки динамика
Существует много программ для прочистки основного и слухового динамиков. Они используют звук, создающий сильные колебания, эффективно "вытряхивающие" пыль и грязь из динамика. Если динамик уже сильно забит пылью, этот способ поможет слабо, но его хорошо бы применять для профилактики не реже раза в месяц.
Зубная щетка
Ворсинки зубной щетки не повредят сетку динамика и могут выполнить функцию своеобразного "веника". Для очистки нужно делать круговые движения щеткой и движения вперед-назад по всей площади динамика.
Скотч
Небольшой слой пыли из динамика телефона может помочь удалить обычный малярный скотч. Небольшую полоску нужно наклеить на динамик, слегка прижать пальцами, а затем оторвать. Он заберет на себя все лишнее.
Мини-пылесос
Существуют специальные приспособления, помогающие очистить динамик, например, мини-пылесос для техники работающий через USB. Обычный пылесос не подходит: у него слишком большая мощность, он может повредить подвес динамика.
Химия
При сильных загрязнениях можно использовать ватную палочку, смоченную в жидкостях для растворения грязи: чистом спирте, бензине для зажигалок, или перекиси водорода. Другие жидкости (например, духи, туалетная вода, алкоголь) содержат воду, а она может вызвать замыкание, а также масла, которые только еще больше "забьют" динамик. После чистки обязательно нужно протереть динамик сухой тканью.
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