Динамик телефона нужно периодически чистить: 6 безопасных и действенных методов

Динамик телефона может забиваться пылью и грязью

Современные телефоны давно перестали быть только средством коммуникации, например, скрытые возможности имеет встроенный в них фонарик. Однако наши гаджеты при всей своей технологичности страдают от пыли и грязи, за ними нужно ухаживать, периодически производя чистку.

О том, как очистить динамик телефона, рассказал портал itechua.

Сигналом, что динамик пора почистить является ухудшение качества звука. Перед очисткой необходимо отключить смартфон и снять с него чехол. Потом нужно протереть телефон сухой микрофибровой салфеткой. Существуют несколько способов почистить динамик.

Встроенная функция на смартфоне

При незначительных загрязнениях можно воспользоваться функцию очистки динамиков с помощью звука. В некоторых смартфонах она встроена изготовителем. Ее можно найти в настройках телефона, например в разделе "Расширенные". Также можно воспользоваться внутренним поиском по настройкам, введя слово "Динамик", или "Очистка динамика".

Приложения для чистки динамика

Существует много программ для прочистки основного и слухового динамиков. Они используют звук, создающий сильные колебания, эффективно "вытряхивающие" пыль и грязь из динамика. Если динамик уже сильно забит пылью, этот способ поможет слабо, но его хорошо бы применять для профилактики не реже раза в месяц.

Зубная щетка

Ворсинки зубной щетки не повредят сетку динамика и могут выполнить функцию своеобразного "веника". Для очистки нужно делать круговые движения щеткой и движения вперед-назад по всей площади динамика.

Скотч

Небольшой слой пыли из динамика телефона может помочь удалить обычный малярный скотч. Небольшую полоску нужно наклеить на динамик, слегка прижать пальцами, а затем оторвать. Он заберет на себя все лишнее.

Мини-пылесос

Существуют специальные приспособления, помогающие очистить динамик, например, мини-пылесос для техники работающий через USB. Обычный пылесос не подходит: у него слишком большая мощность, он может повредить подвес динамика.

Химия

При сильных загрязнениях можно использовать ватную палочку, смоченную в жидкостях для растворения грязи: чистом спирте, бензине для зажигалок, или перекиси водорода. Другие жидкости (например, духи, туалетная вода, алкоголь) содержат воду, а она может вызвать замыкание, а также масла, которые только еще больше "забьют" динамик. После чистки обязательно нужно протереть динамик сухой тканью.

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