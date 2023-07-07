Эта функция есть в каждом телефоне: что включить, чтобы зарядить гаджет вдвое быстрее

Этот трюк значительно сэкономит вам время зарядки

Несмотря на разнообразие моделей смартфонов, сохраняется одна и та же проблема: емкость аккумулятора не всегда эффективна и приходится гаджет заряжать несколько раз на день. К счастью, есть простое решение, позволяющее намного быстрее заряжать ваш мобильный телефон.

Чтобы зарядить свой мобильный телефон быстрее, есть хитрый трюк, который изменит вашу жизнь, пишет портал santeplus. Включив всего одну опцию на своем смартфоне, вы можете мгновенно подзарядить свой гаджет.

Как ускорить зарядку телефона

Когда вы подключаете свой смартфон к зарядному устройству или беспроводному зарядному устройству, не забудьте активировать режим полета. Эта опция приостановит ваш гаджет, отключив все его сетевые функции, тем самым снизив потребление энергии. Следовательно, смартфон будет быстрее заряжаться.

Чтобы активировать авиарежим, перейдите в настройки мобильного телефона. Если вы используете телефон Android, перейдите в "Настройки", а затем на вкладку "Сеть и Интернет". Затем активируйте авиарежим, чтобы WI-FI, Bluetooth и мобильные сети были отключены. Для пользователя Apple коснитесь значка "Настройки", а затем коснитесь вкладки "Режим полета", чтобы включить его.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сэкономить заряд смартфона. Главным пожирателем энергии считают экран, но одна настройка улучшит ситуацию.