Чтобы каждый год не покупать новый телефон, не совершайте этих ошибок: советы, как продлить жизнь батарее

Ваш гаджет скажет вам спасибо

Сегодня смартфоны являются незаменимыми электронными устройствами в повседневной жизни как в профессиональных, так и в личных целях. Это инструмент, без которого мы больше не можем обходиться, и их частая подзарядка является частью нашей повседневной жизни. Чтобы не навредить своему гаджету, стоит избегать некоторых ошибок.

Если у вас есть привычка включать смартфон перед сном и оставлять его в таком состоянии до утра, это может негативно сказаться на времени автономной работы вашего гаджета, пишет santeplus. Другими словами, он может подвергнуться преждевременному старению, поэтому от такой привычки желательно отказаться.

Также не стоит забывать, что заряжать аккумулятор до 100% — не самая лучшая идея, поскольку высокое напряжение может ухудшить его качество. Рекомендуется подключать мобильный телефон к сети несколько раз в день до 80%, чтобы не оставлять его в розетке слишком долго.

И конечно же, не забывайте прикрывать свое устройство от прямых солнечных лучей, если вы находитесь в слишком солнечном месте. Это поможет предотвратить перегрев смартфона и сохранит его в целости на дольше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярных мифах о зарядке мобильных телефонов. А еще мы писали о главных виновниках быстрой разрядки смартфона.