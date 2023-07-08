Этим вы только приманиваете мошенников: что не стоит делать в мессенджерах

Во время общения не разглашайте эту информацию

Всегда нужно быть осторожным с тем, что люди публикуют в социальных сетях и мессенджерах, так как эта информация сохраняется на долгое время. При соблюдении определенных мер предосторожности пользователи смогут защитить свою личную информацию и повысить безопасность.

Специалисты с itechua подчеркнули значимость ответственного отношения к личной информации с целью обеспечения безопасной онлайн-коммуникации.

Как обезопасить себя в мессенджерах

Для защиты конфиденциальности рекомендуется использовать псевдонимы вместо полного имени и избегать разглашения личных документов, таких как паспорта, лицензии или информация о банковских картах. Также следует осторожно обращаться с личными фотографиями и видеозаписями, так как они могут стать объектом злоупотребления со стороны мошенников. Важно помнить, что сообщения, отправленные через популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, хранятся на серверах долгое время и могут быть доступны мошенникам.

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