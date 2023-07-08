Как понять, что телефон скоро перестанет работать: три тревожных звоночка

Если это происходит с телефоном, он скоро "умрет"

Телефон настолько важен в сегодняшней жизни, что его поломка становится настоящей проблемой, поэтому лучше заранее распознать проблему, чтобы внезапно не оказаться "отрезанным от мира".

Об основных признаках того, что телефон вскоре перестанет работать, рассказал портал itechua.

Быстрая потеря заряда

В исправном телефоне батарея должна держать заряд долго. Если ранее так и было, но теперь гаджет садится все быстрее и быстрее, значит аккумулятор не в порядке. Если при заряжании телефон еще и быстро нагревается, это говорит о серьезных проблемах. В лучшем случае придется менять батарею, в худшем — покупать новый телефон.

Самостоятельное отключение

Смартфон должен отключаться только тогда, когда нажата соответствующая кнопка. Если устройство начало отключаться непроизвольно, это говорит о серьезном сбое в его работе. Если подобная ситуация повторяется часто, вероятно, телефон вскоре вообще перестанет работать.

Проблемы с сенсорной панелью

Вы нажимаете на один ярлык, а срабатывает и открывается другой, либо нажимаете одни буквы, а набираются другие — так может проявляться неисправность сенсорной панели. Телефон начинает вести себя непредсказуемо — закрывая и открывая окна, отправляя непонятные тексты. Это является следствием проблем либо с питанием сенсора, либо в питании телефона. Если игнорировать эти неприятности и ничего не предпринять, с большой долей вероятности в ближайшее время телефон выйдет из строя.

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