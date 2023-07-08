Что нужно сделать, чтобы телефон заряжался быстрее: два простых правила

Существует несколько способов ускорить зарядку телефона

Мобильный телефон является одним из самых популярных технологических устройств в мире. Последний используется в течение всего дня для различных целей. Из-за этого он быстро изнашивается и может нуждаться в дополнительном времени для восполнения своей энергии.

Разряженный смартфон, который долго не заряжается, — кошмар многих пользователей, пишет santeplus. Вот два простых правила, которые помогут решить проблему и ускорить время зарядки.

Как ускорить зарядку телефона

Чтобы гарантировать оптимальное время зарядки, необходимо ежедневно применять определенные рефлексы. Они просты в применении и помогут вам получить максимальную отдачу от вашего смартфона.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки

Первое, что нужно сделать, чтобы ускорить процесс зарядки, — это прекратить пользоваться телефоном, пока он подключен к сети. Хотя вам это кажется безобидным, этот жест может нанести вред компонентам батареи.

Снимите чехол с телефона

Другой способ увеличить срок службы батареи — снять чехол с телефона перед его зарядкой. Этот аксессуар, который полезен для придания вашему устройству стиля и защиты его от внешних ударов, также может повредить его. Сдерживая тепло, эта защита может вызвать нагрев телефона и перегрев аккумулятора.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сэкономить заряд смартфона. Главным пожирателем энергии считают экран, но одна настройка улучшит ситуацию.