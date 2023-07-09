Как спасти мобильный телефон, упавший в воду: пошаговая инструкция

Падение вашего смартфона в воду необязательно означает необратимую потерю

Когда у вас есть мобильный телефон, вы никогда не застрахованы от неприятных сюрпризов, как к примеру, уронить гаджет в воду или пролить на него какую-то жидкость. Если такая ситуация произошла, не спешите прощаться со своим смартфоном, ведь если быстро среагировать, его можно будет спасти.

Прежде чем выбросить свой телефон или потратить кругленькую сумму на его ремонт или покупку нового, сначала поведите его "реанимацию", пишет santeplus. Все очень просто, просто следуйте "инструкции".

Как спасти мобильный телефон, упавший в воду

Немедленно вытащите гаджет из воды

Ситуация требует, чтобы вы как можно быстрее вытащили свой телефон из воды. Если ваш смартфон достаточно водонепроницаем, у него больше шансов противостоять воде.

Немедленно выключите телефон

Эта манипуляция предотвратит любое короткое замыкание, которое может повредить компоненты вашего устройства.

Разберите телефон, если это возможно

Если у вас телефон со съемным аккумулятором, обязательно извлеките его вместе с симкой и картой памяти. То же самое касается аксессуаров, таких как корпус и чехол, если он есть. Протрите тряпкой каждый из этих элементов, чтобы удалить все следы воды.

Встряхните свой телефон

Затем вам нужно будет избавиться от всей воды, которая проникла в порты, промежутки между боковыми кнопками и гнезда. Поэтому осторожно встряхните телефон, а затем осторожно протрите его сухой тканью или бумажными полотенцами.

Используйте рис, чтобы спасти свой телефон

Это не срабатывает каждый раз, но вы все же можете попробовать этот трюк. Насыпьте сырой рис в герметичный пакет или коробку, затем вставьте в него телефон и закройте контейнер. Дайте впитывающей способности риса подействовать целый день или даже два.

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