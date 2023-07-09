Сэкономить заряд батареи на смартфоне - не проблема: нужно активировать всего одну функцию

Єта хитрость точно поможет в нужный момент

Когда смартфон плохо держит заряд, но срочно нужно сохранить батарею не разряженной длительное время, можно воспользоваться простым, но действенным лайфхаком — активацией авиарежима на смартфоне. Хотя эта функция имеет другое предназначение, но в данном случае она также оказывается полезной.

Эта опция в телефонах необходима для отключения связи во время полета. Поскольку ранее бытовало мнение о негативном влиянии электромагнитных волн на оборудование в самолетах, в смартфонах была введена такая функция, которую можно активировать всего в одно нажатие.

Функция авиарежима при включении блокирует беспроводную связь, отключает также возможности вашего телефона как Bluetooth, Wi-Fi и GPS, которые и "пожирают" заряд батареи.

В то же время в таком режиме смартфон продолжает функционировать. Есть возможность прослушивания музыки, ранее загруженных видеороликов или фильмов. Также доступны мобильные приложения, не требующие соединения с интернетом, камера, книги и прочее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с помощью всего одной простой хитрости можно ускорить время зарядки батареи на телефоне вдвое.