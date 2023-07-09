Что произойдет с телефоном, если заряжать его в чехле каждый раз: вы даже не задумывались об этом

Если вы привыкли оставлять смартфон на зарядке, не снимая чехол, то у нас для вас плохие новости

В процессе заряжания мобильного телефона пользователи могут допускать ошибки, которые вредят самому устройству и аккумулятору в частности. Одна из нежелательных вещей для гаджета: зарядка смартфона в чехле.

Не рекомендуется заряжать телефон в чехле каждый раз по двум причинам. Об этом рассказывается в материале Gizchina.

Одна из самых распространенных привычек среди пользователей — зарядка смартфона в чехле. Однако делать это не стоит, так как это может вызвать две основные проблемы: перегрев аккумулятора и поломку разъема.

Разъем для зарядки гаджета может сломаться из-за неудачно спроектированного корпуса, в частности плохо сделанного отверстия для кабеля. Если при таких условиях заряжать телефон в чехле постоянно, то со временем это может привести к поломке разъема.

Кроме того, в некоторых случаях мобильный телефон может сильно нагреваться, когда подключен к сети. Это не только замедляет скорость зарядки, а и сокращает срок службы батареи. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется снимать чехол телефона, а лишь потом подсоединять его к источнику питания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой вредной привычке пользователей смартфонов. Быстрая зарядка может быть удобной, но стоит знать о рисках, связанных с этой функцией.