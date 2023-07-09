Что случится с телефоном, если постоянно разряжать его до 5%: не все об этом знают

Слишком низкий заряд смартфона нежелателен для "здоровья" батареи

Ваш мобильный телефон может разряжаться быстрее, если вы допускаете распространенные ошибки пользователей. Одна из них – разряд смартфона до 5%. Такая привычка очень плохо сказывается на способности аккумулятора удерживать энергию.

Если разряжать телефон до 5% каждый раз, то срок службы батареи будет сокращаться очень быстро. Об этом говорится в материале Gizchina.

Пользователи, которые часто позволяют заряда смартфона достичь отметки 5, наносят ущерб аккумулятору устройства. Не стоит подключать гаджет к сети, когда он достиг такого маленького процента заряда, лучше ставить телефон на зарядку раньше.

Когда смартфон разряжается ниже 10-15%, это сильно нагружает батарею. Если же делать так каждый день, то аккумулятор будет изнашиваться быстрее. Чтобы не возникло таких проблем, лучше всего заряжать телефон, когда батарея находится на уровне 15-20% и не ниже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие уловки помогут ускорить зарядку мобильного телефона. А еще мы писали, из-за какой популярной функции смартфон может разряжаться слишком быстро.