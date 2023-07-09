Укр

Что случится с телефоном, если постоянно разряжать его до 5%: не все об этом знают

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ставьте гаджет на зарядку вовремя
Ставьте гаджет на зарядку вовремя. Фото Freepik

Слишком низкий заряд смартфона нежелателен для "здоровья" батареи

Ваш мобильный телефон может разряжаться быстрее, если вы допускаете распространенные ошибки пользователей. Одна из них – разряд смартфона до 5%. Такая привычка очень плохо сказывается на способности аккумулятора удерживать энергию.

Если разряжать телефон до 5% каждый раз, то срок службы батареи будет сокращаться очень быстро. Об этом говорится в материале Gizchina.

Пользователи, которые часто позволяют заряда смартфона достичь отметки 5, наносят ущерб аккумулятору устройства. Не стоит подключать гаджет к сети, когда он достиг такого маленького процента заряда, лучше ставить телефон на зарядку раньше.

Когда смартфон разряжается ниже 10-15%, это сильно нагружает батарею. Если же делать так каждый день, то аккумулятор будет изнашиваться быстрее. Чтобы не возникло таких проблем, лучше всего заряжать телефон, когда батарея находится на уровне 15-20% и не ниже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие уловки помогут ускорить зарядку мобильного телефона. А еще мы писали, из-за какой популярной функции смартфон может разряжаться слишком быстро.

Теги:
#Смартфон #Телефон