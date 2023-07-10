Батарея будет "жить" вечно: до какого процента нужно заряжать телефон

Если все время "перезаряжать" гаджет, срок годности аккумулятора быстро истечет

Вопрос о том, когда именно ставить мобильный телефон на зарядку, волнует многих пользователей. Чтобы не допустить распространенных ошибок, стоит знать "золотой стандарт", ведь правильный процент заряда продлит "жизнь" батареи устройства.

Лучше всего сохранять заряд телефона в диапазоне 20-80 процентов. Об этом и других важных правилах говорится в материале Gizchina.

Во-первых, никогда не ждите полной разрядки аккумулятора. Современные батареи смартфонов работают лучше, если их заряжать чаще и поддерживать на уровне от 20% до 80%. Такая привычка продлит срок службы аккумулятора, а это один из ключевых факторов для работы устройства в целом.

Во-вторых, не стоит постоянно заряжать телефон до 100%, так вы лишь дадите лишнюю нагрузку на аккумулятор. Диапазон от 20 до 80 процентов – самый оптимальный вариант для "здоровья" батареи.

В-третьих, не игнорируйте предупреждения телефона о проценте заряда батареи. Если смартфон уведомил, что ему недостаточно энергии, немедленно подключите его к сети. К слову, обычно такие "звоночки" поступают, когда заряд падает ниже 20%.

И последнее важное правило, которое касается зарядки телефона, это привычка оставлять его в сети на ночь. Такая практика может приводить к "перезарядке", в результате чего аккумулятор чрезмерно нагревается и со временем портится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о частой ошибке среди пользователей мобильных телефонов. Если вы каждый раз заряжаете гаджет в чехле, то вам стоит знать о рисках такой привычки.