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Грозят "смертью" батареи и пожаром: 5 распространенных ошибок при зарядке телефона

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Важно соблюдать правила зарядки телефона
Важно соблюдать правила зарядки телефона. Фото freepik.com

Как правильно заряжать телефон, чтобы избежать проблем

Такое простое действие как зарядка телефона требует соблюдения определенных правил, так как их игнорирование может привести к печальным последствиям.

О главных ошибках при заряжании телефона рассказал портал itechua.

Оставление адаптера в розетке

Многие имеют привычку оставлять адаптер питания смартфона в розетке — это удобно, но опасно. Есть риск короткого замыкания и возгорания. Кроме того, сетевой адаптер потребляет энергию даже если к нему не подключен телефон, что отражается на коммунальных платежах. Это особенно актуально для мощных зарядных устройств с функцией быстрой зарядки.

Использование не оригинальных аксессуаров

В комплекте со смартфоном поставляется совместимый аксессуар требуемой мощности и силы тока. Если вы хотите использовать более производительный адаптер, обязательно нужно убедиться, что его мощность не превышает возможностей телефона. Кроме того, в большинстве случаев оригинальные зарядки надежнее и стабильнее, они реже ломаются и дают сбои. Еще один важный момент в том, что кабели и адаптеры сомнительного производства могут не только не отвечать техническим требованиям, но и быть пожароопасными.

Невнимательность к исправности работы зарядного устройства

Заводской брак никто не отменял — он возможен и в оригинальных адаптерах. Важно проверять, не издает ли он посторонние звуки, не искрит ли и не нагревается ли, когда телефон не подключен. Небольшой нагрев во время зарядки допустим, особенно если речь идет о мощном адаптере.

Оставление смартфона на зарядке на всю ночь

Плохая привычка, способная быстро убить батарею. Когда телефон полностью зарядился, подача тока прекращается, и аккумулятор начинает разряжаться. Оставаясь подключенным к источнику питания, вскоре устройство снова начинает заряжаться. За одну ночь телефон может пережить до десятка таких циклов и каждый из них истощает ресурс батареи.

Пренебрежение оптимальным уровнем заряда

По мнению экспертов, лучше всего телефон себя чувствует в 20-80% диапазоне уровня заряда. В этом случае батарея изнашивается минимально и дольше сохраняет заявленную емкость. Частые разрядки "в ноль" и оставление телефона на зарядке на пять часов и дольше, быстро снижают емкость батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что произойдет с телефоном, если заряжать его в чехле каждый раз.

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