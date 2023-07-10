Грозят "смертью" батареи и пожаром: 5 распространенных ошибок при зарядке телефона

Как правильно заряжать телефон, чтобы избежать проблем

Такое простое действие как зарядка телефона требует соблюдения определенных правил, так как их игнорирование может привести к печальным последствиям.

О главных ошибках при заряжании телефона рассказал портал itechua.

Оставление адаптера в розетке

Многие имеют привычку оставлять адаптер питания смартфона в розетке — это удобно, но опасно. Есть риск короткого замыкания и возгорания. Кроме того, сетевой адаптер потребляет энергию даже если к нему не подключен телефон, что отражается на коммунальных платежах. Это особенно актуально для мощных зарядных устройств с функцией быстрой зарядки.

Использование не оригинальных аксессуаров

В комплекте со смартфоном поставляется совместимый аксессуар требуемой мощности и силы тока. Если вы хотите использовать более производительный адаптер, обязательно нужно убедиться, что его мощность не превышает возможностей телефона. Кроме того, в большинстве случаев оригинальные зарядки надежнее и стабильнее, они реже ломаются и дают сбои. Еще один важный момент в том, что кабели и адаптеры сомнительного производства могут не только не отвечать техническим требованиям, но и быть пожароопасными.

Невнимательность к исправности работы зарядного устройства

Заводской брак никто не отменял — он возможен и в оригинальных адаптерах. Важно проверять, не издает ли он посторонние звуки, не искрит ли и не нагревается ли, когда телефон не подключен. Небольшой нагрев во время зарядки допустим, особенно если речь идет о мощном адаптере.

Оставление смартфона на зарядке на всю ночь

Плохая привычка, способная быстро убить батарею. Когда телефон полностью зарядился, подача тока прекращается, и аккумулятор начинает разряжаться. Оставаясь подключенным к источнику питания, вскоре устройство снова начинает заряжаться. За одну ночь телефон может пережить до десятка таких циклов и каждый из них истощает ресурс батареи.

Пренебрежение оптимальным уровнем заряда

По мнению экспертов, лучше всего телефон себя чувствует в 20-80% диапазоне уровня заряда. В этом случае батарея изнашивается минимально и дольше сохраняет заявленную емкость. Частые разрядки "в ноль" и оставление телефона на зарядке на пять часов и дольше, быстро снижают емкость батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что произойдет с телефоном, если заряжать его в чехле каждый раз.