Расположение решает: поместите роутер в это место, и улучшите домашний Wi-Fi

Оптимизировать сигнал вашего Wi-Fi-соединения можно самостоятельно

Используемый ежедневно, будь то в профессиональных или личных целях, интернет произвел революцию в нашей жизни и "вторгся" в наши дома в виде Wi-Fi. Однако бывает так, что соединение "хромает", что не может не расстраивать.

Причины такого поведения интернета могут быть разными, однако важнее тот факт, что все можно исправить, пишет santeplus. Как именно — рассказываем далее.

Как улучшить соединение Wi-Fi

Чтобы улучшить сигнал вашего интернет-соединения, вам необходимо обратить внимание на несколько факторов, в том числе на расположение маршрутизатора. Отметим, что следующие рекомендации подходят для современных маршрутизаторов 5 ГГц и с более быстрой технологией.

Идеально расположив роутер, можно улучшить скорость Wi-Fi, для этого рекомендуется:

Разместите маршрутизатор или модем на возвышении;

Держите маршрутизатор подальше от электронных устройств , которые могут принимать сигналы. Приблизьте его к тем, кто пользуется интернет-соединением;

Разместите его подальше от стен и других препятствий, которые могут блокировать сигнал.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. А также о том, что будет, если избегать этой рекомендации.