Продлеваем срок службы телефона: что нужно знать о главном "убийце" батареи

Злоупотребление одной функцией может привести к проблемам в краткие сроки

Несмотря на то, что многие люди предпочитают пользоваться быстрой зарядкой телефона, однако эксперты рекомендуют этим не злоупотреблять.

Как пишет Gizchina, быстрая зарядка действительно может оказаться важной функцией в бешеном темпе современной жизни, однако при ежедневном использовании она может существенно повлиять на работоспособность батареи.

В частности речь идет о зарядных устройствах с мощностью 40 Вт и выше, которые при ежедневном использовании могут существенно ухудшить работу батареи уже в первый год эксплуатации.

Чтобы избежать проблем с этим рекомендуется также иметь дополнительное зарядное устройство с низкой мощностью, которое можно будет использовать на повседневном основании. А вот быстрой зарядкой рекомендуется пользоваться, лишь когда это необходимо сделать срочно.

Кроме того, на живучесть батареи влияют и другие факторы. Например, не рекомендуется заряжать телефон, когда он нагрелся, не разряжать батарею ниже 15% и не заряжать выше 70-80%, а также не использовать неоригинальные зарядные устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярных мифах о зарядке мобильных телефонов. А еще мы писали о главных виновниках быстрой разрядки смартфона.