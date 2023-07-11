Ноутбук постоянно подключен к сети: портит ли это батарею или нет

Не забывайте раз в месяц разряжать свой гаджет

В настоящее время, особенно с появлением удаленной работы, многие из нас используют ноутбук ежедневно. Это незаменимый инструмент для учебы, работы или даже развлечений. Так как ноутбук достаточно дорогое удовольствие, наша главная забота — сохранить его и продлить срок службы батареи.

Большинство пользователей намеренно или случайно оставляют ноутбук постоянно включенным в розетку. Плохая ли это привычка, и можно ли оставлять его подключенным к зарядному устройству, пишет портал santeplus.

Нужно ли отключать заряженный ноутбук от сети

Прежде всего, вы должны знать, что развитие технологий позволило аккумуляторам для ноутбуков быть все более долговечными. Более того, по словам специалистов: " очень распространено и абсолютно безопасно оставлять ноутбук подключенным на длительное время", что обнадеживает.

Чтобы еще больше вас успокоить, знайте, что в настоящее время большинство ноутбуков имеют встроенные аккумуляторы, которые при достижении 100% перестают получать дополнительный заряд. Поэтому они не могут перегреться или повредить оборудование, что может поставить под угрозу его работу.

"Телеграф" писал ранее, как нельзя выключать компьютер или ноутбук, чтобы не повредить файлы. Следует придерживаться всего несколько правил.