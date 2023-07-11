Прерывая процесс зарядки телефона, вы "убиваете" батарею: правда или миф

Что больше вредит телефону - зарядка часто, но понемногу, или один раз на всю ночь

Многие считают, что прерывание процесса зарядки телефона раньше момента, когда уровень заряда аккумулятора достиг нужной отметки, вредит устройству. Ошибки при заряжании гаджета действительно могут привести к плачевным последствиям.

О том, можно ли прерывать процесс зарядки без негативных последствий, рассказал портал itechua.

Часто случается, что телефон пора зарядить, но времени на полный цикл у владельца нет. Для многих это является проблемой, так как бытует мнение, что зарядка "понемногу" вредит батарее.

Нет ничего страшного, например, в том, чтобы какое-то время зарядить телефон дома, а потом перенести его в машину и поставить на зарядку там.

Непродолжительные циклы пополнения заряда смартфона абсолютно безопасны для устройства. Более того, такой подход считается наиболее щадящим для гаджета — аккумулятор будет максимально долго сохранять свою работоспособность. В любом случае гораздо безопаснее заряжать смартфон поэтапно, чем оставлять его подключенным к розетке на всю ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем грозит частое использование функции быстрой зарядки телефона и почему ею лучше не злоупотреблять.