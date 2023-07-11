Что будет, если прервать зарядку смартфона: не все об этом знают

Приветствуется именно такой подход

Многие люди испытывают страх отсоединять свои мобильные телефоны от зарядного устройства до достижения необходимого уровня заряда аккумулятора. Такие пользователи считают, что прерывание этого процесса может серьезно навредить их устройству.

По этой самой причине некоторые люди не желают заряжать свои смартфоны небольшими "порциями" энергии. Но как поступить, если у человека нет возможности полностью зарядить свое мобильное устройство? Об этом пишет itechua.

Последствия у прерывания процесса зарядки

Многие люди ошибочно считают, что зарядное устройство нельзя отключать от мобильного телефона, когда вздумается. Однако на самом деле это можно делать сколько угодно раз. Поэтому нет ничего опасного в том, если телефон заряжается несколько минут дома и некоторое время в машине. Такие короткие циклы зарядки абсолютно безопасны для устройства.

Более того, такой подход даже приветствуется, так как аккумулятор будет сохранять свою работоспособность в течение долгого времени. Лучше заряжать телефон постепенно, чем оставлять его подключенным к розетке на всю ночь.

Добавим, что проблемы, связанные с использованием устаревших мобильных телефонов, являются стандартными. Ранее "Телеграф" писал о пяти признаках, которые сигнализируют о необходимости замены старого смартфона.