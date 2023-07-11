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Забудете, что бывает хороший Wi-Fi: худшие места для установки роутера дома

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ни в коем случае не ставьте маршрутизатор в укромный уголок
Ни в коем случае не ставьте маршрутизатор в укромный уголок. Фото santeplusmag.com

В идеале устройство должно быть расположено в центре комнаты

Решение о том, где разместить домашний маршрутизатор, не такая простая задача, поскольку это может повлиять на качество и скорость вашего интернет-соединения. Чтобы этого не случилось с вами, рассказываем о худших местах, где никогда не нужно ставить беспроводной маршрутизатор.

На самом деле есть несколько мест, где беспроводное соединение может работать со сбоями или прерываться обычными предметами домашнего обихода. К примеру, ему могут мешать некоторые материалы, пишет портал santeplus.

Где нельзя размещать Wi-Fi-роутер в доме

  • За крупными растениями с обильной листвой

Эти большие листья часто содержат много воды. И именно это мешает правильному распространению излучаемых роутером радиоволн. Дальность передачи и скорость уменьшаются.

  • Подальше от металла

Если ваш сигнал Wi-Fi очень слабый и непостоянный, вероятно, на него влияют окружающие элементы. Металл – один из них! Он поглощает радиоволны и, таким образом, сильно снижает сигнал. Поэтому лучше держать роутер подальше от всех видов металлических предметов.

  • За компьютером

При таком расположении маршрутизатор не виден, но и ваша беспроводная сеть тоже. ПК действует как щит, препятствующий правильному распространению радиоволн, точно так же как металл.

  • В дальнем углу комнаты

Антенны, установленные в маршрутизаторах, передают волны горизонтально и равномерно во всех направлениях. Поэтому, если вы установите роутер в изолированном углу, вы, возможно, обеспечите оптимальное обслуживание соседней улицы, но не своего дома.

  • Возле окна

Это одно из худших мест в доме для размещения роутера. Потому что сигнал имеет тенденцию бесконтрольно распространяться. Окно может вызывать помехи. Сигналы рискуют быть отраженными стеклом, и тогда волны будут заблокированы. Точно так же с зеркалами.

Раньше мы рассказывали, как увеличить радиус действия WiFi на весь дом. Есть один хитрый трюк с фольгой, работающий безотказно.

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#Интернет #Wi-Fi роутер #Роутер