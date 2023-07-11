Забудете, что бывает хороший Wi-Fi: худшие места для установки роутера дома

В идеале устройство должно быть расположено в центре комнаты

Решение о том, где разместить домашний маршрутизатор, не такая простая задача, поскольку это может повлиять на качество и скорость вашего интернет-соединения. Чтобы этого не случилось с вами, рассказываем о худших местах, где никогда не нужно ставить беспроводной маршрутизатор.

На самом деле есть несколько мест, где беспроводное соединение может работать со сбоями или прерываться обычными предметами домашнего обихода. К примеру, ему могут мешать некоторые материалы, пишет портал santeplus.

Где нельзя размещать Wi-Fi-роутер в доме

За крупными растениями с обильной листвой

Эти большие листья часто содержат много воды. И именно это мешает правильному распространению излучаемых роутером радиоволн. Дальность передачи и скорость уменьшаются.

Подальше от металла

Если ваш сигнал Wi-Fi очень слабый и непостоянный, вероятно, на него влияют окружающие элементы. Металл – один из них! Он поглощает радиоволны и, таким образом, сильно снижает сигнал. Поэтому лучше держать роутер подальше от всех видов металлических предметов.

За компьютером

При таком расположении маршрутизатор не виден, но и ваша беспроводная сеть тоже. ПК действует как щит, препятствующий правильному распространению радиоволн, точно так же как металл.

В дальнем углу комнаты

Антенны, установленные в маршрутизаторах, передают волны горизонтально и равномерно во всех направлениях. Поэтому, если вы установите роутер в изолированном углу, вы, возможно, обеспечите оптимальное обслуживание соседней улицы, но не своего дома.

Возле окна

Это одно из худших мест в доме для размещения роутера. Потому что сигнал имеет тенденцию бесконтрольно распространяться. Окно может вызывать помехи. Сигналы рискуют быть отраженными стеклом, и тогда волны будут заблокированы. Точно так же с зеркалами.

Раньше мы рассказывали, как увеличить радиус действия WiFi на весь дом. Есть один хитрый трюк с фольгой, работающий безотказно.