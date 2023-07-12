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Как вы убиваете телефон, заряжая его: ошибка пользователя

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Назван опасный способ зарядки смартфона
Назван опасный способ зарядки смартфона. Фото Pixabay

Эта привычка очень вредна для аккумулятора устройства

Некоторые люди, которые владеют смартфонами, не придерживаются рекомендаций экспертов относительно грамотного использования своих мобильных устройств. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с работой и повреждениями гаджетов.

Многие владельцы мобильных телефонов не понимают, почему нельзя держать батарею под зарядом в течение длительного времени и как часто в течение дня следует подключать гаджет к зарядному устройству. Специалисты рекомендуют не страшиться заряжать телефоны так часто, как это необходимо в течение дня. Об этом пишет itechua.

Как нельзя заряжать смартфон

Необходимо учесть степень разряда аккумулятора. Полная зарядка литий-ионных аккумуляторов смартфонов до 100% оказывает неблагоприятное воздействие на них. Привычка оставлять телефон на зарядке на ночь является вредной.

Как нужно заряжать телефон

Рекомендуется заряжать телефон от 30% до 80%, поскольку зарядка до 100% за 5-7 часов вашего сна может причинить серьезные повреждения и негативно сказаться на его работе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что проблемы, связанные с использованием устаревших мобильных телефонов, являются стандартными. Мы писали о пяти признаках, которые сигнализируют о необходимости замены старого смартфона.

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#Мобильный телефон #Смартфон #Зарядка