Как вы убиваете телефон, заряжая его: ошибка пользователя

Эта привычка очень вредна для аккумулятора устройства

Некоторые люди, которые владеют смартфонами, не придерживаются рекомендаций экспертов относительно грамотного использования своих мобильных устройств. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с работой и повреждениями гаджетов.

Многие владельцы мобильных телефонов не понимают, почему нельзя держать батарею под зарядом в течение длительного времени и как часто в течение дня следует подключать гаджет к зарядному устройству. Специалисты рекомендуют не страшиться заряжать телефоны так часто, как это необходимо в течение дня. Об этом пишет itechua.

Как нельзя заряжать смартфон

Необходимо учесть степень разряда аккумулятора. Полная зарядка литий-ионных аккумуляторов смартфонов до 100% оказывает неблагоприятное воздействие на них. Привычка оставлять телефон на зарядке на ночь является вредной.

Как нужно заряжать телефон

Рекомендуется заряжать телефон от 30% до 80%, поскольку зарядка до 100% за 5-7 часов вашего сна может причинить серьезные повреждения и негативно сказаться на его работе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что проблемы, связанные с использованием устаревших мобильных телефонов, являются стандартными. Мы писали о пяти признаках, которые сигнализируют о необходимости замены старого смартфона.