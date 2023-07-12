Телефон будет "летать": 5 простых шагов для ускорения работы

Правильные привычки ощутимо ускорят работу устройства

Иногда телефон может "тормозить" просто потому, что он уже старый и исчерпал свой ресурс, но такое может случатся и с новым устройством. Простые приемы помогут ускорить работу гаджета.

Об этом рассказал портал itechua.

Своевременное отключение Wi-Fi

Многие не имеют привычки отключать поиск сетей Wi-Fi, даже когда не пользуются интернетом. Однако это желательно делать по завершении каждого интернет-сеанса. Причина проста — постоянно включенный Wi-Fi ощутимо повышает нагрузку на аккумулятор, особенно если нет нормального сигнала.

Регулярная очистка памяти

Нужно взять себе за правило держать свободными хотя бы 500 мегабайт внутренней памяти смартфона. Если этого не придерживаться, придется столкнуться с постоянными сбоями в его работе. Потому необходимо регулярно удалять ненужные файлы и чистить кэш приложений. Особое внимание надо уделить мессенджерам, которые хранят очень много лишней информации.

Периодическая проверка смартфона на вирусы

Значительно замедлить работу смартфона могут и вредоносные программы. Чтобы избежать заражения устройства, нужно регулярно пользоваться антивирусами. Однако важно выбирать проверенные программы.

Оптимизация

Такая функция есть во многих смартфонах, ее включение существенно ускоряет работу устройства. Если же оптимизации нет в самом телефоне, такое приложение имеет смысл установить самостоятельно.

Внимательность при установке приложений

Тут два основных правила. Первое — не стоит устанавливать и хранить на телефоне приложения, которыми вы не пользуетесь. Это — балласт, который повышает нагрузку на устройство и замедляет его работу. Второе особенно актуально для владельцев уже не новых смартфонов — им вредят приложения с большим количеством анимации и рекламных вставок: процессор и аккумулятор могут просто не выдержать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет, если регулярно прерывать процесс зарядки телефона.