Отключите эти "ненужные" функции, и телефон будет работать в два раза дольше

Большинство этих функций потребляют много энергии, при том, что они не используются

Иногда бывает так, что мы вынуждены подзаряжать свой смартфон несколько раз в день. Это может быть связано с чрезмерным использованием устройства, а также с некоторыми функциями гаджета. Чтобы продлить время заряда, их просто нужно отключить.

Некоторые приложения могут быть активны по умолчанию, как только вы включаете телефон, пишет santeplus. Однако не все они вам нужны, тем более, что они потребляют много энергии. Отключив их, вы сэкономите энергию и сможете дольше пользоваться телефоном.

Какие функции стоит отключить, чтобы не разряжать батарею

Фоновые приложения

Они могут значительно сократить срок службы батареи вашего гаджета. Войдите в меню "Настройки", затем в "Приложения и уведомления" и отключите все, что вам не нужно. Там же вы можете настроить и уведомления, которые отправляет вам каждое приложение.

GPS и соединения Bluetooth

Эти опции в основном нужны только на некоторое время поэтому если вы сейчас ими не пользуетесь — лучше их отключить. Сюда же можно добавить и платежную систему NFC.

Мобильные данные

Чтобы пользоваться телефоном дольше, необходимо отключить интернет-данные, если вы находитесь в районе с небольшим количеством сети. Это поможет избежать ненужного поиска гаджетом сети, что его разряжает.

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярных мифах о зарядке мобильных телефонов. А еще мы писали о главных виновниках быстрой разрядки смартфона.