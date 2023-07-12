Когда нельзя использовать быструю зарядку телефона: это правило сохранит "здоровье" батареи

Быстрая зарядка – полезная опция, но ночью с ней нужно быть осторожнее

С помощью быстрой зарядки пользователи могут быстрее восполнить запасы энергии мобильных телефонов. Однако если вы часто подключаете смартфон к сети, а затем ложитесь спать, то эта привычка "убьет" батарею.

Нельзя использовать быструю зарядку, оставляя с ней телефон на всю ночь. Об этом говорится в материале Gizchina.

Использование быстрой зарядки в течение ночи может навредить вашему мобильному телефону больше, чем представляете. Во-первых, эта опция способствует выделению большего количества тепла, что несет риски перегрева для аккумулятора и вредит устройство в целом. В ночное время рекомендуется использовать медленное зарядное устройство, качественное и сертифицированное.

Во-вторых, лучше всего сохранять уровень заряда батареи телефона в диапазоне от 20% до 80%. Если же ставить гаджет на быструю зарядку ночью, то произойдет так называемое перезаряжание. Из-за такой привычки "здоровье" аккумулятора будет ухудшаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других распространённых ошибках пользователей, которые они допускают с зарядкой мобильного телефона. Если следовать простым правилам, ваш гаджет будет дольше работать без подзарядки.