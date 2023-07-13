Телефон будет оставаться заряженным сутками: восемь простых правил, чтобы сохранить "жизнь" батарее

Следите за состоянием батареи вашего гаджета, чтобы пользоваться им как можно дольше

Автономное время работы мобильного телефона – важный критерий для любого пользователя. Смартфон может разряжаться слишком быстро по разным причинам, но есть простые способы продлить срок службы аккумулятора.

Ваш мобильный телефон будет оставаться заряженным дольше, если следить за "здоровьем" батареи. О важных нюансах говорится в материале Gizchina.

Следуя простым советам и рекомендациям, вы сможете поддерживать хорошее состояние аккумулятора. Лишь восемь правил помогут продлить срок службы батареи вашего телефона. Что (не)нужно делать:

Избегайте экстремальных температур. Как высокая, так и низкая температура вредит батарее. Держите гаджет в умеренном температурном диапазоне.

Как высокая, так и низкая температура вредит батарее. Держите гаджет в умеренном температурном диапазоне. Используйте правильное зарядное устройство. Гарнитура должна быть рассчитана конкретно под ваш смартфон. Оригинальное совместимое зарядное устройство стороннего производителя допустимо. А вот слишком мощную или слишком слабую зарядку для вашего телефона лучше не применять.

Гарнитура должна быть рассчитана конкретно под ваш смартфон. Оригинальное совместимое зарядное устройство стороннего производителя допустимо. А вот слишком мощную или слишком слабую зарядку для вашего телефона лучше не применять. Регулярно заряжайте аккумулятор. Рекомендуется ставить гаджет на зарядку чаще, но на более короткие периоды. Полностью разряжать смартфон, а лишь затем подключать к сети, губительно для батареи. "Золотой стандарт": поддерживание уровня заряда от 20% до 80%.

Избегайте перезарядки. Старайтесь отключать телефон от сети, как только он полностью зарядится. Не стоит оставлять смартфон на зарядке длительное время, чтобы не повредить аккумулятор.

Старайтесь отключать телефон от сети, как только он полностью зарядится. Не стоит оставлять смартфон на зарядке длительное время, чтобы не повредить аккумулятор. Отключите некоторые функции. Bluetooth, Wi-Fi и службы определения местоположения по возможности деактивируйте, когда ими не пользуетесь. Это сэкономит заряд батареи.

Bluetooth, Wi-Fi и службы определения местоположения по возможности деактивируйте, когда ими не пользуетесь. Это сэкономит заряд батареи. Включайте режим экономии энергии. Опция с энергосбережением не зря придумана, это реально продлевает срок службы батареи.

Опция с энергосбережением не зря придумана, это реально продлевает срок службы батареи. Обновляйте свое устройство. Регулярно загружайте обновления программного обеспечения, это увеличит автономное время работы гаджета.

Регулярно загружайте обновления программного обеспечения, это увеличит автономное время работы гаджета. Замените батарею, если требуется. Когда аккумулятор телефона перестал сохранять заряд или вздулся, его нужно срочно заменить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие частые ошибки пользователей вредят батарее мобильного телефона. Та же ночная зарядка портит аккумулятор.