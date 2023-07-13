Не нужно постоянно искать розетку: 4 способа продлить срок службы батареи во время игры на смартфоне

Всем известно, что игры на вашем смартфоне заметно быстрее разряжают батарею, чем что-либо другое. Но не все знают, что и в этом случае работу аккумулятора можно заметно продлить.

По данным специалистов, есть четыре способа уменьшить расход заряда батареи во время игры на телефоне.

1. Настройте свой телефон и настройки игры

Очень важно сначала отрегулировать уровень яркости, а также уменьшить уровень звука.

Еще один вариант — изменить качество графики, частоту кадров или разрешение в настройках самой игры. Если вы можете пожертвовать визуальным качеством ради увеличения времени воспроизведения, то сэкономите заряд батареи.

Также вы можете включить режим полета или отключить Wi-Fi и мобильные данные во время игры.

2. Избегайте перегрева телефона

Постоянный нагрев телефона влияет на срок службы батареи, из-за чего вам придется чаще заряжать его. Старайтесь играть в прохладном помещении вдали от прямых солнечных лучей, при этом вынимая телефон из чехла и закрывая ненужные приложения.

3. Отключите Force 4x MSAA

Force 4x Multisample Anti-Aliasing (MSAA) — это функция разработчика, которая делает графику более четой и детализированной. Она потребляет очень много энергии аккумулятора и несет в себе потенциальные проблемы с перегревом.

4. Используйте быстрое и стабильное подключение к Интернету

Игра при медленном и нестабильном интернет-соединении будет разряжать аккумулятор быстрее, чем обычно. При постоянном поиске сетевых сигналов телефон будет нагреваться заметно быстрее.

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