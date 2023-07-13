Прекратите это немедленно: 5 популярных ошибок, которые "убивают" телефон

Простые советы, которые имеют большое значение

Как вы могли заметить, через год-два использования батарея вашего мобильного телефона уже не имеет такой автономности, как раньше. Конечно, можно винить технологии, которые еще не совсем оптимальны. Однако изменив некоторые вредные привычки, можно значительно продлить жизнь своему мобильному телефону.

Практически все современные электронные гаджеты питаются от литий-ионных аккумуляторов, пишет santeplus. Они имеют срок службы примерно от 300 до 500 циклов разрядки/зарядки и со временем ухудшаются, поэтому не стоит совершать следующие ошибки.

Как продлить срока службы батареи телефона

Перестаньте заряжать свой мобильный телефон до 100%

Литий-ионные аккумуляторы не нуждаются в полной зарядке. Тем более, что эта привычка оказывает дополнительную нагрузку на батарею.

Используйте стандартную зарядку вместо быстрой зарядки

Быстрая зарядка также повышает температуру, вызывая избыточное тепло и перегрев, что вредно для аккумулятора. Это может повредить батарею, а также другие компоненты мобильного телефона.

Отключите мобильный телефон, когда зарядка завершена

Когда телефон достигает 100%, он автоматически выключается. Однако, когда уровень заряда батареи составляет 99 % или более, происходит "непрерывная зарядка", чтобы восстановить сотовый телефон до 100 %. Это нагружает аккумулятор, что приводит к увеличению тепла, которое изнашивает аккумулятор.

Не позволяйте аккумулятору полностью разряжаться

В стресс-тестах литий-ионные аккумуляторы демонстрируют наибольшую потерю емкости при переходе от полного заряда к четверти заряда. Эта потеря была бы больше, если бы мобильный телефон был полностью разряжен.

Держите гаджет подальше от экстремальных температур

В то время как смартфон может выдержать ряд экстремальных температур, аккумулятор страдает больше, чем вы думаете. Экстремальный холод временно сокращает срок ее службы, и в то же время температура выше 35°C может иметь необратимые последствия, которые преждевременно старят батарею.

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