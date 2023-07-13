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Спящий режим или выключение каждый день: как компьютер изнашивается быстрее

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Выключение компьютера никоим образом не может повлиять на его износ
Выключение компьютера никоим образом не может повлиять на его износ. Фото santeplusmag.com

Ответ не так прост, как кажется

Наверняка было такое, что вы задавались вопросом: "Выключать ли мне компьютер каждую ночь или оставлять его в спящем режиме?". Давайте же разбираться, какую практику лучше всего принять, чтобы не "убить" свой гаджет.

Вы должны знать, что срок службы вашего компьютера и его компонентов ограничен, и рассчитывается по количеству циклов заряда, пишет santeplus. Поэтому после работы, ему нужно обязательно дать время отдохнуть и восстановиться. Что же выбрать: полное выключение или спящий режим? Давайте разбираться

Переводить компьютер в спящий режим или выключать его каждый раз?

Это решение зависит от того, как часто вы используете свой компьютер:

  • Если вы не будете использовать компьютер в течение короткого периода времени — рекомендуется выбрать спящий режим. Это параметр, который сохраняет все открытые приложения и файлы в ОЗУ и переводит остальные компоненты компьютера в состояние пониженного энергопотребления. Такой режим позволит вам возобновить свою деятельность без перерыва.
  • Если же в ближайшее время вы не будете пользоваться компьютером — выбирайте полное выключение. Это означает закрытие операционной системы, что приводит к отключению всех его внутренних компонентов: файлы, папки и приложения будут закрыты.

"Телеграф" писал ранее, как нельзя выключать компьютер или ноутбук, чтобы не повредить файлы. Следует придерживаться всего несколько правил.

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