Спящий режим или выключение каждый день: как компьютер изнашивается быстрее

Ответ не так прост, как кажется

Наверняка было такое, что вы задавались вопросом: "Выключать ли мне компьютер каждую ночь или оставлять его в спящем режиме?". Давайте же разбираться, какую практику лучше всего принять, чтобы не "убить" свой гаджет.

Вы должны знать, что срок службы вашего компьютера и его компонентов ограничен, и рассчитывается по количеству циклов заряда, пишет santeplus. Поэтому после работы, ему нужно обязательно дать время отдохнуть и восстановиться. Что же выбрать: полное выключение или спящий режим? Давайте разбираться

Переводить компьютер в спящий режим или выключать его каждый раз?

Это решение зависит от того, как часто вы используете свой компьютер:

Если вы не будете использовать компьютер в течение короткого периода времени — рекомендуется выбрать спящий режим. Это параметр, который сохраняет все открытые приложения и файлы в ОЗУ и переводит остальные компоненты компьютера в состояние пониженного энергопотребления. Такой режим позволит вам возобновить свою деятельность без перерыва.

Если же в ближайшее время вы не будете пользоваться компьютером — выбирайте полное выключение. Это означает закрытие операционной системы, что приводит к отключению всех его внутренних компонентов: файлы, папки и приложения будут закрыты.

"Телеграф" писал ранее, как нельзя выключать компьютер или ноутбук, чтобы не повредить файлы. Следует придерживаться всего несколько правил.