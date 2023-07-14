Сами себе создадите проблемы: пять мест, где нельзя оставлять телефон на "ночевку"

Пренебрежение этими советами может привести к печальным последствиям

Соблюдение элементарных правил зарядки телефона убережет его от поломки, также важно правильно выбирать место, где вы оставляете его по ночам.

О пяти местах, где нельзя оставлять смартфон на ночь, рассказал портал GSMinfo.

Под подушкой: Идея держать телефон как можно ближе, чтобы в любой момент достать его даже в темноте, привлекательна для пользователя, но губительна для телефона. Из-за отсутствия циркуляции воздуха под подушкой гаджет перегревается. Это не только "убивает" его, но и грозит пожаром.

На полу: Тоже плохой вариант для "ночевки" телефона, так как положив его на пол возле кровати, вы подвергаете гаджет опасности, что кто-то случайно наступит на него. Это может привести к очень печальным последствиям.

Рядом с источниками воды: Приняв душ вечером, можно оставить телефон на тумбочке у раковины или ванны, однако это — не лучшее место. Случайные брызги воды могут сильно повредить гаджету, особенно если он не водонепроницаемый.

Рядом с источниками тепла: Нельзя класть смартфон возле обогревателей, радиаторов или других устройств, излучающих тепло. Высокие температуры вредны для аккумулятора, могут сократить срок службы телефона и даже привести к взрыву.

Под прямыми лучами: Даже ночью не стоит оставлять телефон на подоконнике или на столе у окна. После восхода солнца устройство окажется под прямыми лучами, а это влечет за собой перегрев и разрядку аккумулятора.

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