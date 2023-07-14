На хороший Wi-Fi не надейтесь: в каких местах дома не стоит ставить роутер

Если вам нужен быстрый Wi-Fi, то обеспечьте надлежащие условия для маршрутизатора

Скорость передачи данных по Wi-Fi зависит от расположения роутера в доме. Не все места подойдут для этого, на работу маршрутизатора может негативно повлиять даже некоторые близлежащие приборы.

Где в доме нельзя ставить Wi-Fi-роутер? Подробнее о распространенных ошибках пользователей говорится в материале The Sun.

Чтобы получить качественную домашнюю беспроводную сеть, разместите маршрутизатор так, чтобы радиус его действия не ограничивался. Может быть несколько барьеров или помех, которые ухудшат сигнал.

Частая ошибка – ставить роутер рядом с телевизором, такое расположение ослабит сигнал. Наиболее подходящее место для маршрутизатора Wi-Fi находится в центре вашего дома. Сделайте так, чтобы роутер находился вдали от других передающих Wi-Fi устройств на расстоянии минимум 3 м.

Кроме того, надежное соединение обеспечит отдаленность маршрутизатора от любых других устройств, принимающих Bluetooth, таких как: гарнитуры, клавиатура, мыши и динамики. Интернет будет плохим, так как сигнал Bluetooth может перехоить в частотный диапазон устройств, использующих Wi-Fi. Когда частота соединения Wi-Fi нарушается, ослабляется соединение с устройствами, подключенными к этому маршрутизатору.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как усилить сигнал Wi-Fi дома. Есть три действенных способа, чтобы ваш интернет начал "летать".