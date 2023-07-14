Из-за этого батарея вашего телефона "умрет": три важных предупреждения

Если ваш гаджет сильно перегреется, то аккумулятор восстановлению подлежать не будет

Летом пользователи мобильных телефонов рискуют испортить батарею устройства, так как риск перегрева возрастает. Важно защитить гаджет от высокой температуры, которая может стать "убийцей" аккумулятора.

Пользователям следует знать о трех важных предупреждениях, которые касаются использования телефона в жару. Об этом говорится в материале издания The Sun.

Так, защита аккумулятора от перегрева поможет максимально продлить срок его службы. Экстремальные температуры грозят серьезными проблемами со смартфоном, в том числе в зоне риска iPhone от Apple. Низкая температура вредна для аккумулятора телефона, но слишком высокие показатели опаснее: жара "убивает" батарею.

В жаркие дни температура iPhone может превысить нормальную рабочую температуру. В связи с этим Apple озвучивает три предупреждения, о которых стоит знать владельцам их гаджетов:

Нельзя оставлять устройство в машине в жаркий день.

Не оставляйте гаджет под прямыми солнечными лучами на длительное время.

Запрещено использовать определенные функции в жарких условиях или под прямыми солнечными лучами в течение длительного периода времени, в их числе GPS, игры с "тяжелой" графикой или приложения дополненной реальности.

Чтобы обезопасить смартфон от перегрева в очень теплые дни, не кладите его в ограниченное пространство, например, под одеяло или в карман. Как только поймете, что телефон нагревается, прекратите его использовать, а лучше вовсе выключите. Кроме того, не включайте на длительное время мощные приложения. Это правило особенно касается геймеров, поскольку игровые приложения могут привести к очень быстрому нагреву процессора телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что летом смартфон подвергается не только солнцу, а и воде. Если ваш мобильный телефон упал в воду, следует действовать быстро и правильно.