Как выбрать подходящую зарядку для вашего телефона: о чем надо помнить

Подобрать подходящий аксессуар вовсе несложно

Производители телефонов постепенно начинают отказываться от идеи класть зарядное устройство в коробку, а потому для счастливых обладателей устройства первым вопросом будет "какую зарядку надо купить?"

Как говорится в материале "24 канала", пользователям стоит обратить внимание на несколько моментов, чтобы упростить себе жизнь и ускорить процесс принятия решения.

Мощность

В первую очередь стоит посмотреть в инструкцию и найти там информацию о том, какую мощность зарядного устройства поддерживает ваш девайс.

Обычно недорогие модели поддерживают 10 Вт – 15 Вт, а более дорогие устройства могут использовать и более мощные версии. При этом практически любой телефон сможет зарядиться от зарядки меньшей мощности, но делать он это будет дольше.

Это же касается и скоростных зарядок — для того, чтобы понять нужна ли она вам, необходимо посмотреть в инструкцию.

Кабель

Не стоит брать дешевый китайский кабель для зарядки, поскольку он не сможет быстро зарядить смартфон, а в худшем может привести к поломке. Лучше отдать предпочтение кабелю производства той же компании, которая произвела ваш смартфон.

Универсальные кабели от надежных производителей тоже подойдут, но они обычно будут стоить дороже.

Выбирая кабель в первую очередь убедитесь, что он входит в разъем вашего телефона. Также обратите внимание на поддержку силы тока в 2А для блока в 15 Вт и 3А для более мощных устройств.

Беспроводная зарядка

Если ваш телефон поддерживает эту технологию, то покупать зарядку стоит только у компании, которая произвела ваш гаджет. Зачастую на конкретных зарядных устройствах пишут, какие модели телефонов они поддерживают.

Автомобильная зарядка

Многие производители телефонов могут предложить готовые решения и на этот случай, но подходящее устройство можно купить и в любом автомобильном магазине. Главное в этом плане не покупать совсем уж дешевые зарядки и отдать предпочтение продуктам более надежных производителей. Главное в этом плане проверить соответствие характеристик требованиям телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярных мифах о зарядке мобильных телефонов. А еще мы писали о главных виновниках быстрой разрядки смартфона.