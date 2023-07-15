Всего одна кнопка поможет зарядить смартфон в 3 раза быстрее: хитрость, о которой многие не знают

Для быстрой зарядки вашего смартфона не ждите, пока его батарея будет близка к 0

Изменив свои привычки, вы сможете заряжать свой телефон в три раза быстрее и эффективнее. Вам больше не придется долго ждать, пока ваш телефон зарядится. Воспользуйтесь этим советом, чтобы ускорить зарядку.

Как отмечает портал santeplus, помочь увеличить скорость зарядки вашего мобильного телефона вам может всего одна кнопка. Все, что вам нужно, чтобы оптимизировать время зарядки — это перевести свой гаджет в режим полета.

При включении этого режима все энергоемкие функции вашего устройства будут отключены, и его можно будет заряжать быстрее. Для оптимальной и быстрой подзарядки вы также можете выключить свой смартфон.

Однако и это еще не все советы, которые вам помогут:

Не пользуйтесь смартфоном во время зарядки

Чтобы ваш смартфон заряжался быстро, лучше не использовать его, когда он подключен к сети. Дождитесь окончания зарядки, чтобы пользоваться смартфоном как обычно.

Закройте все приложения и соединения

Чтобы ваш смартфон заряжался быстрее, вы должны закрыть все приложения, открытые на вашем устройстве, а также все соединения, такие как Bluetooth, Wi-Fi, 4G. Все эти функции могут привести к перерасходу энергии и увеличению времени зарядки вашего смартфона.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сэкономить заряд смартфона. Главным пожирателем энергии считают экран, но одна настройка улучшит ситуацию.