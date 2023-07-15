Потратите минуту, а сэкономите кучу времени: как правильно подготовить телефон к зарядке

Простые действия ускорят процесс и защитят устройство от поломок

Ошибки при заряжании смартфона могут привести к печальным последствиям, а кроме того, гаджет нужно правильно подготовить к этому процессу. Тогда он зарядится быстрее и будет защищен от негативных факторов.

Об этом сообщает garden.firenews.

Есть три важных момента, которые нужно соблюсти перед тем, как подключить телефон к источнику питания.

Снять чехол

Чехол хорошо защищает смартфон от повреждений, но вот перед заряжанием его лучше снять. Дело в том, что чехол сохраняет тепло, что приводит к сильному нагреванию устройства во время подзарядки. Это крайне негативно влияет на гаджет.

Выключить смартфон

Это не всегда удобно, но по возможности лучше заряжать телефон в отключенном состоянии. В этом случае процесс займет гораздо меньше времени, так как фоновые процессы не будут потреблять энергию и замедлять его. Как альтернатива — можно активировать режим полета, это обеспечит тот же эффект.

Выбрать подходящее место

Стоит обращать внимание на место, где будет лежать телефон во время зарядки. Самое главное — на него не должны попадать прямые солнечные лучи. Также нельзя класть телефон на зарядку возле источников тепла (обогреватели, радиаторы). Все это грозит перегревом устройства и поломками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать правильную зарядку для телефона, если оригинальная сломалась, либо ее нет в комплекте.