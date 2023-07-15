Назван самый надежный способ быстрой зарядки смартфона

Радикальный, но надежный способ

В условиях военных действий, для украинцев гаджеты стали ценными инструментами, позволяющими получать актуальную информацию о ситуации в стране и воздушных тревогах. Время разрядки телефона всегда наступает в самый неудобный момент, но во время войны у нас просто нет нескольких часов для его зарядки.

Оказывается, достичь ускоренной зарядки смартфона очень просто. Существует способ, который, хотя и является в некотором смысле радикальным, отличается высокой эффективностью и безопасностью. Об этом пишет itechua.

Как ускорить зарядку телефона

Для достижения более быстрой зарядки аккумулятора, следует выключить телефон перед использованием зарядного устройства. При этом приложения и функции не будут потреблять энергию, фоновые процессы, замедляющие зарядку, будут приостановлены, и уровень заряда будет пополняться значительно быстрее. Это позволит сэкономить несколько минут времени на зарядке.

Однако стоит учесть, что во время этого процесса нельзя будет пользоваться телефоном, включая доступ в интернет, принятие звонков и получение сообщений. Перед решением использовать этот метод или нет, следует учесть эти факты.

Ранее "Телеграф" рассказывал про проблемы, связанные с использованием устаревших мобильных телефонов. Мы писали о пяти признаках, которые сигнализируют о необходимости замены старого смартфона.