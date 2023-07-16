Эти программы мгновенно уничтожают заряд телефона: в списке и новичок Threads

Стоит отключить фоновую работу некоторых программ на смартфоне, чтобы сэкономить заряд аккумулятора

Больше всего разряжают батарею мобильного телефона популярные приложения. Среди них социальные сети, потоковые сервисы и некоторые игры. В "черном" списке оказалась и соцсеть-новичок Threads.

Выделяют десять приложений, которые мгновенно уничтожают заряд смартфона. Об этом рассказывает материал издания The Sun.

Так, больше всего вредят аккумулятору телефона приложение, которые постоянно работают в фоновом режиме, даже когда не используются активно. В частности Facebook и Instagram наряду с Twitter, Snapchat и TikTok – истощают аккумулятор больше других программ. У этих приложений есть доступ к вашему местоположению, микрофону, камере и контактам в любое время. Пополнила этот список и модная соцсеть Threads, к которой за первые дни запуска присоединились миллионы пользователей.

Потоковые приложения, такие как Spotify и Netflix, еще одни виновники сокращения времени автономной работы телефона, как и Amazon. Удобное приложение Uber не менее быстро разряжает батарею, потому что, как и соцсети, располагает данными о вашем местоположении, имеет доступ к микрофону и мультимедиа, а также к финансовой информации.

Игровые приложения, включая Candy Crush, активно "крадут" заряд гаджета. Причина в том, что игры требуют большой вычислительной мощности, а геймеры часто играют в течение длительного времени.

Десять приложений, которые быстро разряжают телефон

Соцсети, игры и потоковые сервисы больше других нагружают батарею смартфона

Как сэкономить заряд мобильного телефона? Один из способов – изменить настройки для вышеперечисленных приложений. Эти простые действия продлят время работы смартфона без подзарядки.

Во-первых, отключить доступ к таким функциям, как камера и микрофон.

Во-вторых, разрешить доступ к местоположению лишь в случае, когда вы используете приложение.

В-третьих, можно отключить настройку фонового обновления приложений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая привычка пользователей разряжает мобильный телефон. Если каждый раз закрывать все программы, это не сэкономит энергию, а даст обратный эффект.