Укр

Эти программы мгновенно уничтожают заряд телефона: в списке и новичок Threads

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Приложения – главные «пожиратели» батареи Новость обновлена 16 июля 2023, 11:22
Приложения – главные «пожиратели» батареи. Фото Freepik

Стоит отключить фоновую работу некоторых программ на смартфоне, чтобы сэкономить заряд аккумулятора

Больше всего разряжают батарею мобильного телефона популярные приложения. Среди них социальные сети, потоковые сервисы и некоторые игры. В "черном" списке оказалась и соцсеть-новичок Threads.

Выделяют десять приложений, которые мгновенно уничтожают заряд смартфона. Об этом рассказывает материал издания The Sun.

Так, больше всего вредят аккумулятору телефона приложение, которые постоянно работают в фоновом режиме, даже когда не используются активно. В частности Facebook и Instagram наряду с Twitter, Snapchat и TikTok – истощают аккумулятор больше других программ. У этих приложений есть доступ к вашему местоположению, микрофону, камере и контактам в любое время. Пополнила этот список и модная соцсеть Threads, к которой за первые дни запуска присоединились миллионы пользователей.

Потоковые приложения, такие как Spotify и Netflix, еще одни виновники сокращения времени автономной работы телефона, как и Amazon. Удобное приложение Uber не менее быстро разряжает батарею, потому что, как и соцсети, располагает данными о вашем местоположении, имеет доступ к микрофону и мультимедиа, а также к финансовой информации.

Игровые приложения, включая Candy Crush, активно "крадут" заряд гаджета. Причина в том, что игры требуют большой вычислительной мощности, а геймеры часто играют в течение длительного времени.

Десять приложений, которые быстро разряжают телефон

Приложения, которые разряжают телефон
Соцсети, игры и потоковые сервисы больше других нагружают батарею смартфона

Как сэкономить заряд мобильного телефона? Один из способов – изменить настройки для вышеперечисленных приложений. Эти простые действия продлят время работы смартфона без подзарядки.

  • Во-первых, отключить доступ к таким функциям, как камера и микрофон.
  • Во-вторых, разрешить доступ к местоположению лишь в случае, когда вы используете приложение.
  • В-третьих, можно отключить настройку фонового обновления приложений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая привычка пользователей разряжает мобильный телефон. Если каждый раз закрывать все программы, это не сэкономит энергию, а даст обратный эффект.

Теги:
#Мобильный телефон #Смартфон #Приложения #Телефон