Чехол с телефона нужно снимать регулярно: на то есть 4 причины

Дело не только в перегреве и засорении

Неоспоримо, чехлы играют значительную роль в защите современного мобильного телефона от внешних повреждений. Тем не менее, несмотря на их полезность, они также могут причинить вред.

Как пишет itechua, есть четыре главные причины, по которым время от времени следует снимать чехол со смартфона, чтобы устройство всегда работало исправно.

Перегрев

Поломка телефона может возникнуть из-за перегрева. Высокая температура может привести к неисправности батареи и других внутренних компонентов. Если телефон находится в чехле, то во время зарядки, использования мобильных игр и приложений, он может стать буквально горячем.

Засорение

Мелкие частички пыли и соринки накапливаются под чехлом. Иногда необходимо снять аксессуар, чтобы очистить как его, так и сам телефон от пыли. Особое внимание следует уделить входу для наушников, динамиков и разъема для зарядного устройства.

Бактерии

Подобно пыли, бактерии так же могут накапливаться под чехлом. Необходимо снять аксессуар, затем протереть его и телефон дезинфицирующими салфетками.

Царапины

Чехол может стать причиной царапин на задней крышке телефона из-за того, что мелкие частицы, крошки и песчинки могут проникнуть под чехол.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему не стоит заряжать iPhone в чехле. Специалисты предупредили о негативных последствиях.