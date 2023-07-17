Что будет с телефоном, если пользоваться им во время зарядки

Одна частая ошибка "убивает" батарею смартфона

Пользователи мобильных телефонов нередко допускают ошибку при зарядке гаджета: открывают различные программы в тот момент, когда он подключен к сети. Эта привычка может навредить аккумулятору устройства.

Если пользоваться телефоном во время зарядки, то увеличивается нагрузка на батарею, что в долгосрочной перспективе испортит гаджет. Об этом передает издание The Sun.

Использование телефона, когда он подключен к зарядному устройству, может нанести серьезный ущерб аккумулятору. Это не только сократит срок службы батареи, но и нарушит цикл ее зарядки. Особенно опасно в момент зарядки играть в игры или просматривать видео, так как это "тяжелые" задачи для процессора.

Лучше не пользоваться гаджетом, пока он подключен к сети. К примеру, можете поставить телефон на зарядку, пока вы спите. Однако при этом важно активировать функцию оптимизации зарядки, чтобы не "перезарядить" аккумулятор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения на мобильном телефоне больше всего разряжают батарею. В списке программ-пожирателей оказались популярные социальные сети и другие часто используемые пользователями ресурсы.