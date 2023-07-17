Почему во время разговора необходимо держать телефон в правой руке: привычка, которая вам пригодится

Эта привычка позволит вам совершать звонки без помех

Если вы изо всех сил пытаетесь получить хороший сигнал сети во время разговора, но сделать этого не удается, возможно, вы неправильно держите телефон. Для хорошей связи пробовали ли вы держать свой гаджет правой рукой?

Оказывается, благодаря этому простому жесту вы избежите помех во время звонка, пишет портал santeplus. Один из профессоров Ольборгского университета в Дании Герт Фролунд Педерсен даже провел исследование, которым это доказал.

Почему мобильный телефон нужно держать в правой руке

В своем исследовании ученый доказал, что положение смартфона влияет только на качество звонков, а не на услуги передачи данных. Итак, если вы являетесь пользователем iPhone и столкнулись с проблемой слабого сигнала, это связано с тем, что тело мешает антеннам, встроенным в устройство. Сигнал будет значительно лучшим, если во время разговора вы будете держать телефон в правой руке.

Также эту теорию подтверждал и основатель Apple Стив Джобс. Тем, кто сталкивался с отсутствием сети, он советовал переложить телефон в правую руку, ведь они держали гаджет не в ту сторону.

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