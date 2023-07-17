Так вы только сломаете гаджет: чем нельзя чистить динамик телефона

Чтобы смартфон работал корректно, удалите всю грязь из динамиков

Мобильные телефоны проводят в наших руках уйму времени, поэтому важно периодически их очищать. Особенное внимание уделите динамикам, главное, не повредите отверстия неподходящими предмета.

Не стоит чистить динамик смартфона чем-то острым, но и ватная палочка тоже ужасный вариант. Об этом говорится в материале androidauthority.com.

Чем нельзя чистить динамик телефона

Жидкости. Не заливайте какие-либо растворы в устройство, есть риск короткого замыкания или повреждения деталей телефона.

Острые предметы. Погнутые скрепки, швейные иглы, булавки не подойдут, так как могут испортить хрупкие внутренние компоненты.

Сжатый воздух. Так вы рискуете загнать грязь в телефон или распылить ненужные жидкости из баллончика.

Чистящие средства. Использование агрессивных химикатов или абразивов может привести к необратимому повреждению смартфона.

Ватные палочки. Ворсинки от палочки попросту застрянут в решетках динамика.

Медицинский спирт. Этот продукт слишком груб для внутренностей устройства и снижает водонепроницаемость.

Как почистить динамики в смартфоне

Используйте щетку с мягкой щетиной, это может быть чистая зубная щетка или кисть для рисования. Аккуратно очистите решетки динамика. Чистите под углом, чтобы выбить грязь, а не вдавливать ее глубже. Дополнительно используйте специальную клейкую замазку для очистки телефона. Следуйте инструкциям на упаковке. Сдуйте всю оставшуюся грязь с помощью ручного воздуходува.

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